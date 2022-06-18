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2021 yılında 6.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında, üst üste 7 senedir Türkiye'nin, 11 senedir de otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğu unvanını elden bırakmadı.

TİM tarafından 2003 yılından beri yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında ihracat lideri olan Ford Otosan, geçen sene Türkiye'nin ticari araç ihracatının yüzde 79'unu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ford Otosan ayrıca kısa süre önce İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 2021'de üretimden satışlara göre 67 milyar 305 milyon TL ile ikinci en büyük sanayi kuruluşu unvanını kazandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, İngiltere merkezli değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından açıklanan listede Ford Otosan'ın 819 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli üçüncü markası olduğu bildirildi.

'2021 EN BAŞARILI YILLARIMIZDAN BİRİ OLDU'

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, şirketin 2022 yılının ilk çeyreğinde de ticari araç pazarındaki liderliğini yüzde 32.8 payla sürdürdüğünü ve toplam pazarda yüzde 10 payla 3'üncü sıradaki konumunu koruduğunu belirtti.

Özyurt, "2021'i tarihimizin en başarılı yıllarından biri olarak tamamladık. 2011 yılından bu yana otomotiv sektöründe ihracat lideriyiz. Gerek Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını bünyemize katarak yurt dışı operasyonlara açılmamız gerek kısa süre önce Transit modelimizi elektriklendirmemiz, önümüzdeki yıl da şampiyonluğu elden bırakmaya niyetimizin olmadığını gösteren gelişmeler. İki ülkede dört fabrikamızda üreteceğimiz yeni nesil araçlarla Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi haline gelirken Ford Otosan'ın bu başarılarında emeği bulunan değerli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

2021'de 2 milyar euroluk yatırım planı açıklayan Ford Otosan'ın cirosunun 8 milyar dolara ulaştığı ve 14 bin 500 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.