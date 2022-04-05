Son dönemde elektrifikasyon yatırımları ve Ford'un Romanya fabrikasının kontrolünü devralması ile dikkatleri üzerine çeken Ford Otosan, Ar-Ge projeleri ile de kendinden söz ettiriyor.

Şirket bünyesinde üretim verimliliğini artırmak için birçok proje yürütülürken, son olarak arızaları önceden tespit eden bir projede devreye alındı.

'Modülasyon Parmak İzi' adı verilen proje kapsamında geliştirilen kestirimci bakım cihazının, mekanik arızaların önemli bir kısmını henüz sorun meydana gelmeden tespit etmek için kullanıldığı belirtildi. Böylece, bu arızalardan kaynaklı üretim duruşlarının ve vaktinden önce yapılan bakımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında kritik ekipmanlardan veri toplamak üzere konumlandırılmış 100 adet KÜP adı verilen ivmeölçer cihazdan gelen verilerin, otomatik olarak analiz edilerek oluşabilecek arızaları önden tespit edebildikleri aktarıldı.

DİĞER ÜRETİCİLER İLE PAYLAŞILMASININ ÖNÜ AÇIK

Modülasyon Parmak İzi algoritması ile geliştirilen bakım sisteminin temel işlevi ise, ekipmanlarda sorun oluşmadan önce uyarı vererek cihazın ilgili üretim ekipmanlarının bakımlarının yapılmasını sağlamak olarak açıklanıyor.

Böylelikle arıza belirtisi göstermeyen cihazlarda yapılacak gereksiz bakımların önüne geçilirken, ekipman ve sarf malzemelerden de tasarruf sağlanıyor, üretim duraksamalarının önüne geçilerek iş gücü ve enerji kaybı engelleniyor.

Şirketten Habertürk'e yapılan açıklamada, Modülasyon Parmak İzi algoritmasının geliştirilme sürecinde herhangi bir kurum yada kuruluş ile işbirliği yapılmadığı, projenin tamamının şirket içinde geliştirildiği bildirildi.

Ford Otosan'ın ilk etapta projenin şirket içinde olgunlaşmasını hedeflediği, fakat ileriki dönemde diğer üreticiler ile de söz konusu projeyi paylaşabileceği de edinilen bilgiler arasında.

Kestirimci bakım projesinin bu yıl donanım seviyesinin geliştirilerek, yeteneklerinin ve uygulanan nokta sayısının artırılması hedefleniyor.