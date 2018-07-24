Forfar Athletic - Montrose rakamlar

İskoçya Lig Kupası Grup B heyecanı devam ediyor. Forfar Athletic, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Montrose takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Forfar Athletic 1 puanla 5. sırada, Montrose 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Forfar Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Montrose son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 572 kodlu maçı oynayanlar; Forfar Athletic galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Montrose galibiyet oranı 0.00.

Forfar Athletic son haftadaki Annan Athletic müsabasında 2-4 yenildi.

Montrose ise Clyde maçında 1-1 berabere kaldı.

Montrose ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Montrose, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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