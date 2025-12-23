Habertürk
        Haberler Bilgi Spor FORMULA 1 2026 TAKVİMİ: Formula 1 2026 sezonu ne zaman başlıyor ve F1 yeni sezon hangi tarihte bitiyor?

        Formula 1 takvimi: Formula 1 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

        Formula 1'de 2026 sezonuna dair beklenen takvim resmen açıklandı. FIA tarafından paylaşılan programda, Dünya Şampiyonası'nın yeni sezonda toplam 24 yarıştan oluşacağı duyuruldu. Sezonun açılışı Avustralya Grand Prix'si ile yapılırken, final mücadelesi Abu Dabi'de koşulacak. Küresel ölçekte planlanan takvimle birlikte Formula 1, 2026 yılı boyunca beş kıtada yarış heyecanı yaşatacak. İşte detaylar...

        Giriş: 23.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 23.12.2025 - 22:12
        Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2026 yarış takvimini paylaştı. Yeni sezonda pilotlar, yıl boyunca 24 farklı Grand Prix’de piste çıkacak. Avustralya’da başlayacak olan maraton, Abu Dabi’de sona erecek. Açıklanan takvim, Formula 1’in küresel yolculuğunu genişleterek farklı coğrafyalarda milyonlarca sporseveri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Ayrıntılar haberimizde...

        2026 FORMULA 1 TAKVİMİ

        FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

        Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

        Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

        Tarih Ülke Pist

        6-8 Mart Avustralya Melbourne

        13-15 Mart Çin Şanghay

        27-29 Mart Japonya Suzuka

        10-12 Nisan Bahreyn Sakhir

        17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde

        1-3 Mayıs ABD Miami

        22-24 Mayıs Kanada Montreal

        5-7 ​​Haziran Monako Monako

        12-14 Haziran İspanya Barselona

        26-28 Haziran Avusturya Spielberg

        3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

        17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps

        24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte

        21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort

        4-6 Eylül İtalya Monza

        11-13 Eylül İspanya Madrid

        25-27 Eylül Azerbaycan Bakü

        9-11 Ekim Singapur Singapur

        23-25 Ekim ABD Austin

        30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City

        6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo

        19-21 Kasım ABD Las Vegas

        27-29 Kasım Katar Lusail

        4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina

