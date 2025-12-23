Formula 1 takvimi: Formula 1 2026 sezonu ne zaman başlıyor?
Formula 1'de 2026 sezonuna dair beklenen takvim resmen açıklandı. FIA tarafından paylaşılan programda, Dünya Şampiyonası'nın yeni sezonda toplam 24 yarıştan oluşacağı duyuruldu. Sezonun açılışı Avustralya Grand Prix'si ile yapılırken, final mücadelesi Abu Dabi'de koşulacak. Küresel ölçekte planlanan takvimle birlikte Formula 1, 2026 yılı boyunca beş kıtada yarış heyecanı yaşatacak. İşte detaylar...
2026 FORMULA 1 TAKVİMİ
FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.
Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.
Tarih Ülke Pist
6-8 Mart Avustralya Melbourne
13-15 Mart Çin Şanghay
27-29 Mart Japonya Suzuka
10-12 Nisan Bahreyn Sakhir
17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde
1-3 Mayıs ABD Miami
22-24 Mayıs Kanada Montreal
5-7 Haziran Monako Monako
12-14 Haziran İspanya Barselona
26-28 Haziran Avusturya Spielberg
3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps
24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte
21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort
4-6 Eylül İtalya Monza
11-13 Eylül İspanya Madrid
25-27 Eylül Azerbaycan Bakü
9-11 Ekim Singapur Singapur
23-25 Ekim ABD Austin
30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City
6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo
19-21 Kasım ABD Las Vegas
27-29 Kasım Katar Lusail
4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina