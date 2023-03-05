Formula 1'de merakla beklenen 2023 sezonu için beklenen gün geldi çattı. Şimdiden oldukça heyecanlı geçmesi beklenen sezonun ilk yarışı için artık nefesler tutuldu. İşte, bugün yapılacak ve sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP ile ilgili bilgiler...