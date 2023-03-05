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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de 2023 sezonu gün itibariyle başlıyor. Son olarak Max Verstappen'in şampiyon olduğu motor yarışı, bu sezon Bahreyn GP ile başlıyor. Söz konusu yarışı büyük bir heyecanla bekleyen yarışseverler için Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını bir araya getirdik!

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  • Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta? F1 Bahreyn yarışı hangi kanalda?

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    Red Bull: Max Verstappen ve Sergio Perez

    Ferrari: Charles Leclerc ve Carlos Sainz

    Mercedes: Lewis Hamilton ve George Russell

     
  • Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta? F1 Bahreyn yarışı hangi kanalda?

    Alpine: Pierre Gasly ve Esteban Ocon

    McLaren: Oscar Piastri ve Lando Norris

    Alfa Romeo: Valtteri Bottas ve China Guan Yu Zhou

     
  • Formula 1 Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta? F1 Bahreyn yarışı hangi kanalda?

    Aston Martin: Fernando Alonso ve Lance Stroll

    Haas: Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg

    AlphaTauri: Yuki Tsunoda ve Nyck de Vries

    Williams: Logan Sargeant ve Alexander Albon

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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