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        Formula 1 Britanya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        Formula 1'de heyecan sezonun on birinci yarışıyla devam ediyor. Yarışçılar yaklaşık 6 km uzunluğundaki pistte toplamda 52 tur atacak. Avusturya GP'de sürprize izin vermeyen Max Verstappen sezonu rahat bir şekilde önde götürüyor. Peki, Britanya GP ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 17:45
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        Britanya GP için nefesler tutuldu. Tur rekorunu elinde bulunduran Max Verspatten, pistin 7 kez kazananı ünvanını elinde bulunduran Lewis Hamilton, 2020 yılında tekeri patlayan ve 3 tekerlekle yarışı ikonik bir şekilde kazanmayı başardı. İşte, Formula 1 Britanya GP hakkında bilgiler...

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        FORMULA 1 BRITANYA GP NE ZAMAN?

        Formula 1'de 2023 Britanya Grand Prix'si 9 Temmuz 2023 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

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        F1 AVUSTURYA GP HANGİ KANALDA?

        Yarışseverlerin heyecanla beklediği Formula 1 Britanya GP, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        FORMULA 1'DE İLK BEŞ

        1-Max Verstappen / 229 Puan

        2-Sergio Perez / 148 Puan

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        3-Fernando Alonso / 131 Puan

        4-Lewis Hamilton / 106 PUan

        5-Carlos Sainz Jr. / 82 Puan

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