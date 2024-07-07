Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde koşuldu.

Silverstone Pisti'ndeki yarışa sağanak yağış damga vururken zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Britanyalı pilot damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana ilk kez yarış kazandı.

Bu sezon ikinci kez podyuma çıkan Hamilton daha önce İspanya GP'sinde üçüncü olmuştu.

Britanya GP'sinde Hamilton'ın ardından Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü olarak podyuma çıktı.