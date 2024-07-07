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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafer Lewis Hamilton'ın!

        Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ülkesinde zafere ulaştı ve 2021 yılından bu yana Formula 1'de ilk kez yarış kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 18:34
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        Britanya Grand Prix'sinde zafer Hamilton'ın!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde koşuldu.

        Silverstone Pisti'ndeki yarışa sağanak yağış damga vururken zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Britanyalı pilot damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana ilk kez yarış kazandı.

        Bu sezon ikinci kez podyuma çıkan Hamilton daha önce İspanya GP'sinde üçüncü olmuştu.

        Britanya GP'sinde Hamilton'ın ardından Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, McLaren pilotu Lando Norris ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

        Pole pozisyonundan start alan Mercedes pilotu George Russell ise yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

        Formula 1'de sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix’si, 23 Temmuz Pazar günü koşulacak.

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