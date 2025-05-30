Formula 1'de sıradaki durak İspanya!

Formula 1'de sezonun 9. yarışı İspanya'da düzenlenecek. İspanya Grand Prix'si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu da 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle Verstappen yaptı.

Geride kalan 8 yarışta Oscar Piastri 4, Max Verstappen ile Lando Norris de 2'şer kez kazandı.