Formula 1'de sıradaki durak İtalya Grand Prix'si!

Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya'da düzenlenecek. İtalya Grand Prix'si, 5 bin 793 metre uzunluğundaki Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 1950 yılında gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2004 yılında 1:21.046 derecesiyle Brezilyalı sürücü Rubens Barrichello yaptı.