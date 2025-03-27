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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak!

        Daha önce Racing Bulls takımında yarışan Japon pilot Yuki Tsunoda, sezonun geri kalanında Red Bull takımı için yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:38
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        F1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak!
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        Formula 1'de Japon pilot Yuki Tsunoda, sezonun geri kalanında Red Bull takımı için yarışacak.

        Takımdan yapılan açıklamaya göre, daha önce Racing Bulls takımında yarışan Tsunoda, Red Bull kadrosunda Liam Lawson'ın yerine geçti.

        Sezonun ilk 2 yarışında beklentilerin altında kalan Lawson ise Racing Bulls takımına geri dönecek.

        Bu değişiklikle birlikte, Tsunoda kendi evi Japonya Grand Prix'sinde son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak.

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