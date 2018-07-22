Formuyla dikkatleri üzerinde topluyor

"Deli Divanenim" isimli single'ıyla gündemde olan Ziynet Sali'nin son haftalardaki değişimi dikkat çekiyor. Habertürk'ün haberine göre fiziki anlamda her geçen gün biraz daha fit bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcının özgüveni de tavan yapmış durumda. Sosyal medya hesabından bikinili ve mayolu fotoğraflarıyla cesur paylaşımlarda bulunan Sali'nin vücudu hemcinslerini kıskandıracak cinsten...