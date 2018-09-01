Fortuna Köln - Carl Zeiss Jena maç önü

Almanya 3. Lig maçında Fortuna Köln ile Carl Zeiss Jena, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Fortuna Köln 6 puanla 13. sırada, Carl Zeiss Jena 10 puanla 5. sırada bulunuyor. Fortuna Köln son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Carl Zeiss Jena, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 611. İddaa'da Fortuna Köln kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Carl Zeiss Jena kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fortuna Köln son hafta oynanan Paderborn maçında 2-4 yenildi.

Carl Zeiss Jena, Karlsruher karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fortuna Köln, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

Carl Zeiss Jena, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Carl Zeiss Jena, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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