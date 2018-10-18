İstanbul’da hastaneye kaldırılan usta fotoğrafçı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Güler'in kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Duayen fotoğrafçı Ara Güler'i bu sözlerle anlattılar:

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET MİSBAH DEMİRCAN: HERKESİN KALBİNİ KAZANMIŞTI

Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı. Yakından ilişkimiz vardı. Dünyanın en önemli siyasetçileri ve sanatçılarıyla röportajlar yapmış. Milyonlarca kare biriktirmiş. En önemli kaynaklardan biri Ara Güler'in çektiği fotoğraflardır. Arşivine dönüş bakıyorsunuz nerede ne oldu oradan görüyorsunuz. Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı.

TARİHÇİ İLBER ORTAYLI: ÇOK GÜZEL BİR MİRAS BIRAKTI

Hepimizin başı sağolsun. Onun fotoğraflarının döneminde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor. O İstanbul beni çok etkilemişti. Yaşatan ve hepimize hatırlatan odur. Asi bir çocuk olduğunu söylemek mümkün. Anadolu ve İstanbul kökenli bir Ermeni seçkin ailesinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden. O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa ve ya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışmayı tercih etmemiştir. Fotoğraf makinesinin peşinden koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı.

GAZETECİ-FOTOĞRAFÇI ERCAN ARSLAN: İSTANBUL'U FOTOĞRAFLARINDA GÖRDÜK

Ara Güler, Türk basın fotoğrafında çıtayı çok yükseğe koydu. Foto muhabirliğinin altını çizmesi bizim için çok önemliydi. Bu ülkenin ve dünyanın görsel belleğine çok önemli fotoğraflar kattı. Ara Güler fotoğrafları sayesinde İstanbul'un güzel anlarını gördük. Ara Güler'in fotoğrafları sayesinde geçmişle bağlantı kuracağız.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ÖMÜR SERMAYESİNİ MÜCEVHER GİBİ İŞLEDİ

Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik. Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 17, 2018

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:

Kültür ve Sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 17, 2018

TBMM BAŞKANVEKİLİ MİTHAT SANCAR

Kendisini nasıl tanımladığı sorulduğunda, 'Ben sadece foto muhabiriyim, bir sanatçı değilim, aynı zamanda fotoğrafçı da değilim' derdi. Doğru, bunların hiçbiri değildi. Bana göre bunların çok daha ötesinde bir hayat sürdü. Çok önemli izler, eserler, sözler bıraktı. Kendisine rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

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