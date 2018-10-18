SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ara Güler
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Fotoğrafın ustası Ara Güler'i bu sözlerle anlattılar

Fotoğrafın ustası Ara Güler'i bu sözlerle anlattılar

İstanbul’da kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybeden fotoğrafın efsanesi Ara Güler'i bu sözlerle anlattılar...

18.10.2018 - 00:18 | Güncelleme:

İstanbul’da hastaneye kaldırılan usta fotoğrafçı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Güler'in kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Duayen fotoğrafçı Ara Güler'i bu sözlerle anlattılar: 

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET MİSBAH DEMİRCAN: HERKESİN KALBİNİ KAZANMIŞTI

Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı. Yakından ilişkimiz vardı. Dünyanın en önemli siyasetçileri ve sanatçılarıyla röportajlar yapmış. Milyonlarca kare biriktirmiş. En önemli kaynaklardan biri Ara Güler'in çektiği fotoğraflardır. Arşivine dönüş bakıyorsunuz nerede ne oldu oradan görüyorsunuz. Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı.

TARİHÇİ İLBER ORTAYLI: ÇOK GÜZEL BİR MİRAS BIRAKTI

Hepimizin başı sağolsun. Onun fotoğraflarının döneminde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor. O İstanbul beni çok etkilemişti. Yaşatan ve hepimize hatırlatan odur. Asi bir çocuk olduğunu söylemek mümkün. Anadolu ve İstanbul kökenli bir Ermeni seçkin ailesinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden. O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa ve ya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışmayı tercih etmemiştir. Fotoğraf makinesinin peşinden koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı.

GAZETECİ-FOTOĞRAFÇI ERCAN ARSLAN: İSTANBUL'U FOTOĞRAFLARINDA GÖRDÜK

Ara Güler, Türk basın fotoğrafında çıtayı çok yükseğe koydu. Foto muhabirliğinin altını çizmesi bizim için çok önemliydi. Bu ülkenin ve dünyanın görsel belleğine çok önemli fotoğraflar kattı. Ara Güler fotoğrafları sayesinde İstanbul'un güzel anlarını gördük. Ara Güler'in fotoğrafları sayesinde geçmişle bağlantı kuracağız.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ÖMÜR SERMAYESİNİ MÜCEVHER GİBİ İŞLEDİ

Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik. Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ:

Kültür ve Sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

TBMM BAŞKANVEKİLİ MİTHAT SANCAR

Kendisini nasıl tanımladığı sorulduğunda, 'Ben sadece foto muhabiriyim, bir sanatçı değilim, aynı zamanda fotoğrafçı da değilim' derdi. Doğru, bunların hiçbiri değildi. Bana göre bunların çok daha ötesinde bir hayat sürdü. Çok önemli izler, eserler, sözler bıraktı. Kendisine rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X