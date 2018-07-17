Fotoğraflarla: Dünya Vücut Boyama Festivali

21'inci Dünya Vücut Boyama Festivali Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde düzenlendi.

Sanatçılar modellerin vücutlarını boyayıp, insan bedeninden sanat eseri yarattı. Festivalin en dikkat çekici görüntüler:

- Reuters Modeli Thiago, Brezilya'dan makyaj sanatçıları Jonathan Pavan ve Alisson Rodrigues

Festival 1998 yılında başladı ve 50'den fazla ülkenin katılımıyla zenginleşti.

Festivalde hem profesyoneller hem de amatörler için yarışmalar düzenleniyor. Hava fırçası, özel efektler ve yüz boyaması gibi 12 farklı kategori var.

- Reuters Brezilya'dan Jonathan Pavan

- Reuters Güney Afrika'dan Carla Gouws, model Corina'yı boyuyor.

- Reuters

Bazı kategorilerde sanatçılara modelleri boyamaları için iki gün veriliyor. Her gün başka bir tema sunuluyor.

Yüz boyama ödülü, modellerin yüzüne, boynunda ve dekoltelerinde en iyi hikayeyi anlatan sanatçıya veriliyor.

- EPA

- EPA

- EPA

Festivalde vücut boyama, makyaj, fotoğrafçılık, özel efektler ve hava spreyi eğitimleri de veriliyor.

- Reuters Jonathan Pavan ve Alisson Rodrigues'in eseri

- Getty Images Belçika'dan Hoyam Hajlaoui

- Getty Images İsveç'ten Vilija

- Getty Images Brexilya'dan Alex Hansen

- Getty Images

- Getty Images Hollanda'dan Ton Nizet

- Getty Images Güney Afrika'dan Yvonne Zonnenberg-Hughes ve Astric Hughes

- Getty Images

- Getty Images

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