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        Haberler BBC Yaşam Fotoğraflarla Süper Hasat Ay'a eşlik eden parçalı ay tutulması

        Fotoğraflarla Süper Hasat Ay'a eşlik eden parçalı ay tutulması

        Salı gecesinden itibaren Hasat Ay'a Süper Ay ve parçalı ay tutulmasının eşlik ettiği, gökyüzünde nadiren görülen bir olay gözlemlenecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 18.09.2024 - 07:52 Güncelleme: 18.09.2024 - 07:52
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        Fotoğraflarla Süper Hasat Ay'a eşlik eden parçalı ay tutulması
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        Süper Ay İstanbul Boğazı'nda yükselirken Reuters

        Süper Ay İstanbul Boğazı'nda yükselirken

        Salı gecesinden itibaren Hasat Ay'a Süper Ay ve parçalı ay tutulmasının eşlik ettiği, gökyüzünde nadiren görülen bir olay gözlemlenecek.

        Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre bu üç gökyüzü olayı, Çarşamba gününden itibaren Türkiye'yi de içine alan Avrasya, Afrika ve Avustralya kıtalarından gözlemlenebilecek.

        Peki bu üç isimlendirme ne anlama geliyor?

        Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.

        Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana geliyor.

        ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Scituate'te Süper Ay Reuters

        ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Scituate'te Süper Ay

        Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nanjing kentinde Süper Ay görülüyor Getty Images

        Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nanjing kentinde Süper Ay görülüyor

        Süper Ay sırasında dolunay, Dünya'dan en uzak görüldüğü zamana göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.

        Bu yıl Ekim ve Kasım aylarında da Süper Ay gözlemlenecek.

        İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde Süper Ay yükselirken EPA

        İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde Süper Ay yükselirken

        Dünya çapında farklı medeniyetler her ay gördükleri dolunaya o ay içinde yaşanan olaylara göre farklı isimler verdi.

        Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaya Hasat Ay veya Mısır Ay denir.

        Eylül ayındaki dolunayın Mısır Ay olarak adlandırılması yaz mevsiminin sonunda mahsullerin toplandığı zamana denk gelmesinden kaynaklanıyor olabilir.

        Bu zamanda Ay özellikle parlak görünüyor, böylece çiftçiler gece de hasat yapmaya devam edebiliyor.

        Çamlıca Tepesi'nde Süper Ay manzarası Reuters

        Çamlıca Tepesi'nde Süper Ay manzarası

        Kısmi ay tutulmaları da çok sık gerçekleşmiyor. Ay'ın belirli bir bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı bu olay Çarşamba sabahı sonlanacak.

        Bir sonraki sefer içinse Ağustos 2026'yı beklemek gerekiyor. Gelecek sefer Ay'ın yaklaşık yüzde 96'sı gölgede kalacak.

        • Süper Mavi Ay, Türkiye’de çarpıcı bir şekilde görüntüledi
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