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        Haberler Yaşam Fotoğraftaki detayı fark edebildiniz mi? Gözümden asla hiçbir şey kaçmaz demeyin

        Fotoğraftaki detayı fark edebildiniz mi? Gözümden asla hiçbir şey kaçmaz demeyin

        Görsel yeteneğine güvenenler fotoğraflardaki detaylara hakim olduklarını düşünürler. Ustalıkla gizlenmiş farklılıklar yüksek dikkat becerisi ister. Detayları iyi görebildiğini düşünenler için içeriğimiz kendinizi kanıtlama fırsatı olabilir. Peki fotoğraftaki görünmez hayvanları fark edebildiniz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:44
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        1

        Çevremizdeki detaylar arasında gözden kaçırdıklarımız olabiliyor. Doğanın kendi içinde gizlenen hayvanları görebilmek kimi zaman zorluyor. Ağaçlar, yapraklar arasındaki hayvanları tahmin ederek görsel yeteneğinizi keşfedin…

        2

        Kurbağa

        3
        4

        Kaplumbağa

        5
        6

        Yılan

        7
        8

        Zürafa

        9
        10

        Kedi

        11
        12

        Sincap

        13
        14

        Çekirge

        15
        16

        Örümcek

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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