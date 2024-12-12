Frank Sinatra reklamda yapay zekâyla canlandırıldı

76 yaşındaki Tina Sinatra, 1998'de 83 yaşındayken hayatını kaybeden babasının görüntüsünün reklamda kullanılmasını "heyecan verici ve gerçek üstü" olarak nitelendirdi.

Tina, "Dr. Dre ve Snoop Dogg'u babam ve Sammy Davis Jr.'ın yanında devrim niteliğinde bir şekilde görmek hem heyecan verici hem de gerçeküstü" dedi.