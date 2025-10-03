Habertürk
        Frankfurt- Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Frankfurt- Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, Frankfurt'a konuk oluyor. Lig'e beşte beş ile başlayan Bayern Münih, 15 puanla lider konumda yer aldı. Öte yandan ligdeki beş karşılaşmanın üçünü kazanan Frankfurt, iki maçtan yenik ayrıldı ve dördüncü sırada bulundu. Peki, Frankfurt- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        03.10.2025 - 16:08
        1

        Frankfurt- Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Bavyera ekibi geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde Pafos'a karşı 5-1 galip geldi. Öte yandan Frankfurt, Atletico Madrid ile oynadığı 5-1 kaybetti. Avrupa maçlarının bitimiyle her iki takımda gözlerini Bundesliga'da oynayacağı maça çevirdi. Peki, Frankfurt- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        2

        FRANKFURT- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        Frankfurt- Bayern Münih maçı 4 Ekim Cumartesi günü 19.30'da oynanacak.

        3

        FRANKFURT- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Frankfurt Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport Plus ve TİVİBU Spor 2'den canlı yayınlanacak.

        4

        FRANKFURT MUHTEMEL 11

        Santos, Amenda, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Skhiri, Doan, Can, Knauff, Burkardt

        5

        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Boey, Kimmich, Goretzka, Diaz, Gnabry, Olise, Kane

