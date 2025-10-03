Frankfurt- Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Bavyera ekibi geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde Pafos'a karşı 5-1 galip geldi. Öte yandan Frankfurt, Atletico Madrid ile oynadığı 5-1 kaybetti. Avrupa maçlarının bitimiyle her iki takımda gözlerini Bundesliga'da oynayacağı maça çevirdi. Peki, Frankfurt- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...