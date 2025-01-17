Frankfurt- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bundesliga'da beklentilerin altında kalan Dortmund'da, Nuri Şahin'in durumu tartışma konusu oldu. Holstein Kiel karşısında aldığı mağlubiyet sonrası sarı-siyahlılar, ligde Frankfurt ile karşılaşacak. Ev sahibi Frankfurt, son lig maçında Freiburg'u 4-1 mağlup ederek üçüncü sıraya yerleşti. Dortmund ise topladığı 25 puanla 10. sırada bulunuyor. Nuri Şahin'in ekibi, Frankfurt deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişi sonlandırmayı hedefliyor. Peki, Frankfurt - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Küme düşme hattındaki Holstein Kiel’e yenilen Dortmund, Frankfurt karşısında galibiyet arıyor. Ligin en golcü üçüncü takımı olan Frankfurt, etkili hücum hattıyla öne çıkıyor. Evinde oynadığı 8 maçın 5’ini kazanan Frankfurt, iki beraberlik ve bir mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Dortmund ise deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-siyahlılarda Brandt, Duranville ve Guirassy gibi isimler Frankfurt karşısında en önemli kozları olacak. Peki, Frankfurt - Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
FRANKFURT- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Frankfurt- Borussia Dortmund maçı 17 Ocak Cuma (bugün) 22.30'da oynanacak.
FRANKFURT- DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen müsabaka beIN Sports 3 ve TİVİBİ SPOR 1'den canlı yayınlanacak.
BORUSSİA DORTMUND'DA NURİ ŞAHİN KARARI
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin için karar verildi.
Almanya Bundesliga'da çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet alan Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, beklentilerin altında kaldı.
Alman basınında Nuri Şahin'in Dortmund'u için "Son 10 yılın en kötüsü" başlıkları atılırken ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldular.
Bu sonuçla birlikte taraftarların da tepkisi yükselirken Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı.
TAKIMIN BAŞINDA OLMAYA DEVAM EDECEK
Bild Gazetesi, yönetimin Nuri Şahin'e güvendiğini ve teknik direktörlük görevinin başında kalmaya devam edeceğini yazdı.
Haberde, Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet alınsa dahi gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Nuri Şahin ile sahada olacakları belirtildi.
Nuri Şahin'in işleri yoluna sokacağına inanan yönetim, genç çalıştırıcıya zaman vererek baskıyla başa çıkmasını umut ediyor.
"TEPKİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"
Holstein Kiel maçının ardından, "Her zamanki gibi işe dönemezdik" diyen genç teknik adam, "Takımla çok açık konuşmalar yaptık. Ayrıca bireysel olarak oyuncularla bazı şeyleri analiz ettik. Eksik olan her şeyi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Holstein Kiel maçında çok şeyin eksik olduğunu söyleyen Nuri Şahin, Eintracht Frankfurt maçı öncesi kadroyla ilgili de konuştu ve Niklas Süle dışında eksikleri olmadığını söyledi. Kadroda değişiklikler olacağını söyleyen Nuri Şahin, "Performansımız kötüydü ama 11 oyuncunun hepsini değiştiremezsiniz. Mesele bu değil. Her şeyden önce açık olan şey, hangi kadroyla olursa olsun bir tepki göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, ligde 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Dortmund, ligin 18. haftasında cuma günü Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.