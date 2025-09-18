Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oluyor. Süper Lig’de oynadığı 5 maçın 5’ini de kazanan sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını Devler Ligi’ne de taşımak istiyor. Heyecan dolu mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Geri sayım sürerken futbolseverlerin ‘’Frankfurt - Galatasaray maçı canlı izle’’ araştırmaları başladı. GS Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz ve naklen TRT 1’den takip edilebilecek! İşte, TRT 1 canlı yayın linki ile UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı canlı izle...