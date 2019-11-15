Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda liderlik yarışındaki rakibimiz Fransa'nın konuğu Moldova'ydı.
Türk teknik adam Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova, güçlü rakibi karşısında 9. dakikada Rata'nın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi 35'te Varane'ın golüyle eşitliği yakalarken ilk yarı böyle sona erdi.
Zayıf rakibi karşısında galibiyet golünü bulmakta zorlanan Fransa, 80. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen Giroud, takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmazken Fransa puanını 22 yaparak A Milli Takım'ı geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan bugün grupta oynanan diğer maçta Arnavutluk ile Andorra 2-2 berabere kaldı.
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