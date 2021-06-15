20' Hummels (KK)

STAT: Allianz Arena

SAAT: 22.00

HAKEM: Del Cerro Grande

YAYIN: TRT 1

FRANSA: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappe

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

ALMANYA: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, İlkay Gündogan, Kroos, Gosens; Gnabry, Müller, Havertz

TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan sürüyor. F Grubu'ndaki kritik maçta son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanıyor.

NOTLAR

- EURO 2016'da ikinciliği elde eden "Maviler" lakaplı takım, 1984 ve 2000 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 1998 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2000'de Avrupa'nın en büyüğü olan Fransa, son dünya şampiyonu unvanıyla katılacağı EURO 2020'de de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Daha önceki turnuvalarda Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Thierry Henry gibi unutulmaz isimlerin formasını terlettiği Fransa'nın kadrosunda, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Karim Benzema, Antoine Griezmann ve Paul Pogba öne çıkıyor.

- EURO 2016'da yarı final oynayan Almanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığına yol açmıştı. Fakat Almanya'nın, 3 şampiyonluk (1972, 1980, 1996) ve 3 ikincilikle (1976, 1992, 2008) Avrupa Şampiyonası'nın en başarılı takımı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Geçmiş yıllarda Lothar Matthaus, Gerd Müller, Franz Beckenbauer gibi oyuncuların forma giydiği Almanya'nın kadrosunda, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer alıyor.

HABERTÜRK EURO 2020 ÖZEL SAYFASI YAYINDA!