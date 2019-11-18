Fransa, Arnavutluk karşısında sürprize izin vermedi... 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımızın da yer aldığı H Grubu son maçında Fransa, Arnavutluk'a konuk oldu. Son maça ülkemizin 2 puan önünde lider giren Fransa, Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Goller 8'de Tolisso ve 31'de Griezmann'dan geldi. Bu sonuçla 25 puana yükselen Horozlar, gruptan lider olarak çıkmayı başardı.