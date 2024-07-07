Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, kesin olmayan sonuçlara göre, sol ve çevreci partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı erken genel seçimlerin ardından Başbakanlık ofisinden açıklamalarda bulundu.

Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada Haberi Görüntüle

SONUÇLARA KATLANMAYI REDDETTİ Yeni seçilen 577 milletvekili tebrik eden Attal, Meclisi feshetme kararını kendisinin seçmediğini ve bunun sonuçlarına katlanmayı reddettiğini söyledi. Attal, "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının adaylarıyla mücadele etmeye karar verdiklerini belirterek, "aşırıcı partilerin" Mecliste salt çoğunluğunu oluşturamadığına dile getirdi. Kendi ittifaklarının da Mecliste çoğunluğa ulaşamadığına dikkati çeken Attal, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım." ifadelerini kullandı. REKLAM