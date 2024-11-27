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        Haberler Dünya Fransa Başbakanı Barnier, hükümetin düşmesinin ülkeyi finansal krize sürükleyebileceğini düşünüyor | Dış Haberler

        Fransa Başbakanı Barnier, hükümetin düşmesinin ülkeyi finansal krize sürükleyebileceğini düşünüyor

        Fransa Başbakanı Michel Barnier, 2025 bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümetinin düşme riskiyle karşı karşıya kalmasına ilişkin, bunun gerçekleşmesi halinde finans piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:39
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        Fransa Başbakanı: Hükümet düşerse finansal kriz olur
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        Başbakan Barnier, Fransız yayıncısı TF1 kanalına verdiği röportajda, solcuların yanı sıra aşırı sağcıların da bütçe nedeniyle hükümete karşı güvensizlik oyu vereceğini açıkladığı siyasi ortama işaret ederek, "çok ciddi bir andan" geçtiklerini belirtti.

        Ulusal Meclisin bütçe tasarısında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümetini düşürmesi halinde ülkesinin finansal bir krize sürükleneceğine dikkati çeken Barnier, "Finans piyasalarında ciddi bir fırtına ve ciddi bir türbülans yaşanması muhtemel." dedi.

        Ulusal Meclisin en büyük siyasi partisi ve bugüne kadar solcuların hükümete karşı sundukları gensoru önergesine katılmayarak yeni hükümetin kurulmasına örtük destek veren aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, 25 Kasım'da Başbakan Barnier ile görüşmüştü.

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        Le Pen, hükümetin bütçe tasarısına karşı olduklarını ve tasarının oylama yapmadan meclisten geçirilmesi halinde hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıklamıştı.

        Aşırı sağcılar bütçede "Fransızlardan değil göçmenlerden kısmak" istiyor

        Aşırı sağcılar, bütçe tasarında ön görülen elektrik vergisindeki artışa şiddetle karşı çıkarken, bunu bütçe konusunda "kırmızı çizgileri" olarak tanımladı. Öte yandan aşırı sağcılar, Barnier hükümetinin 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avro vergi artışı öngörün bütçe tasarısında, dengenin "Fransızların alım gücünü hedef alacak" şekilde kurulmasına tepkili.

        Hükümetin Fransızlara ek vergilendirme ve harcama kesintileri yapmak yerine tasarruf kalemlerini arttırması gerektiğini savunan aşırı sağcılar özellikle göçmenlere yapılan harcamalarda ve kayıtsız göçmenlere sağlanan sağlık hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmesini istiyor.

        "Barnier hükümetini kuran da fişini çeken de sağcılar"

        Fransa'da solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı, genel seçimlerde en fazla milletvekili çıkaran ittifak olmalarına rağmen Emmanuel Macron'un hükümet kurma görevini kendileri yerine meclisin en küçük partileri arasındaki Cumhuriyetçilerden (LR) Barnier'ye vermesine hala öfkeli.

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        Solcular, hükümete ve bütçe tasarısına başından bu yana karşı iken aşırı sağcıların desteği ile kurulan hükümetin Le Pen'in "gensoru önergesi" tehdidi ile şu an bu destekten yoksun kalacak olması ile düşeceğini ima etti.

        Meclisin en büyük solcu partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Carlos Martens Bilongo, X'ten yaptığı paylaşımda "Michel Barnier, seni getiren Marine (Le Pen)'di, fişini çeken de o. Tutunmayın, bırakın, her şey yoluna girecek." ifadelerini kullandı.

        Gensoru önergesi, Barnier hükümetini düşürebilir

        Aşırı sağcılar ise bugüne kadar destek verdikleri hükümetin bütçe tasarısında ısrarcı olması halinde hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını belirtiyor.

        Barnier hükümeti, Mecliste çoğunluk sağlanamadığı için kendilerine bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletebilir.

        Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı bir gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümet düşebilir.

        10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamentoya getirilen 2025 bütçe tasarısında 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlanıyor.

        Fransa'da bütçe açığının, AB tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.

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