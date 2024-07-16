Fransa Cumhurbaşkanı Macron, mağlup olduğu seçimin ardından Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iktidar kanadının mağlubiyetle tamamladığı erken genel seçimlerin ardından Başbakan Gabriel Attal ve kabinesinin istifasını kabul etti.

İktidarın kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının 30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerdeki mağlubiyetinin ardından, Macron'un kabinesi ilk kez Bakanlar Kurulu için Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

Toplantının ardından Macron'un, Attal'ın istifasını bu akşam kabul edeceği gündeme geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gabriel Attal'ın sunmuş olduğu hükümetin istifasını bugün kabul etti." ifadesine yer verilirken, Attal ve hükümetin diğer üyelerinin yeni bir hükümet atanana kadar ülkenin genel işlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Attal ve kabinesinin istifasını, 18 Temmuz'da düzenlenecek yeni Meclisin ilk Genel Kurulu'ndan 2 gün önce kabul etmesi dikkati çekti.

Açıklamada, bu sürecin bir an önce tamamlanması için, cumhuriyet yanlısı siyasi güçlerin Fransız halkına hizmet eden proje ve adımlar konusunda birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

1 aydan kısa bir sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev alacak yeni 577 milletvekili adayı belirlendi ancak herhangi bir parti veya ittifak Meclis’te salt çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Seçim sürecinde anketlerin başta gösterdiği aşırı sağ ittifakı yarışı ikinci sırada, solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin arkasında bitirdi.

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Solun beklenmedik galibiyetiyle sonuçlanan seçimde, iktidar kanadı bir önceki 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekilini kaybederek, seçimde üçüncü sıraya yerleşti.