Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un pozları gündem oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci ve son turuna günler kala adaylar tüm hızıyla seçim kampanyalarını yürüyor.

Macron'u seçim kampanyası boyunca takip eden fotoğrafçı Soazig de La Moissonnière de Instagram sayfasında süreci ve Macron'un yaşadıklarını anbean takip ediyor. Ancak ünlü fotoğrafçının son karesi sadece Fransa'da değil dünyada da gündem oldu.

Çok konuşulan karelerden birinde Macron gömleğini yakasına kadar açmış oturup gülümserken görülüyor.

SEBEBİ GENÇ SEÇMENLER Mİ?

BBC'nin siyasi analistlere dayandırdığı haberine göre Macron'un bu imajının nedeni, genç seçmenler arasında Marine Le Pen'e desteğin artması.

Fransız haber ajansı AFP'nin konuştuğu akademisyen Pierre-Emmanuel Guigo da bu noktanın altını çiziyor. Paris-Est Créteil Üniversitesi'nde siyasi iletişim uzmanı olan Guigo, "Macron, gençler arasında çok popüler olmasına karşın sosyal medyada görünürlük için fazla bir şey yapmadı" dedi.

Kamuoyu araştırmalarına göre Macron'un ilk turda aldığı oyun yalnızca yüzde 20'si, 18-24 yaş arası seçmenlerdendi.

Macron ve Le Pen, Çarşamba günü televizyondan canlı yayınlanacak televizyon programında karşı karşıya gelecek.

ZELENSKİY'E BENZER TARZI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransız Hava Kuvvetleri'ne bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafet giydiği görseller de gündem olmuş ve sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e özeniyor" şeklinde değerlendirilmişti.

Kareleri yine fotoğrafçı Soazig de La Moissonnière Instagram hesabından paylaşmıştı.