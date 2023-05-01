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Fransa'da 1 Mayıs'ta, emeklilik reformuna karşı ülke çapında gösteriler başladı

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar, ülke çapında gösteriler düzenliyor.

Fransa'da 1 Mayıs'ta, emeklilik reformuna karşı ülke çapında gösteriler başladı
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AA

Fransa'nın büyük sendikalarının çağrısıyla, başkent Paris başta olmak üzere, Strazburg, Marsilya, Toulouse, Vannes, Rouen ve Rennes dahil birçok kentte reform karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsü başladı.

Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katılması beklenen gösterilerde güvenliği sağlamak için 5 bini Paris'te olmak üzere toplamda 12 bin polis görev yapacak.

Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP, gösteriler nedeniyle birçok tren ve metro istasyonunu kapattı.

Ayrıca grev ve gösterilerden kaynaklı hava yolu ulaşımında yüzde 25-33 civarında aksama yaşanması bekleniyor.

Bordo İdare Mahkemesi de polislerin gösterilerde dron kullanmasına yönelik yapılan itirazı reddetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emniyet müdürlerine, polisin gösterilerde istihbarat toplamak için dron kullanması talimatını göndermişti.

SENDİKA TEMSİLCİSİNDEN HÜKÜMETE POLİSLERİ KIŞKIRTMAMA ÇAĞRISI

Fransız radyosu RTL'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, gösterilere 2 bin kadar aşırı solcu militanın katılacağını haber aldıklarını açıkladı.

Bir kısmı dışarıdan gelen bu kişilerin şiddet eylemleri gerçekleştireceklerini belirten Nunez, kim olurlarsa olsunlar bu kişilerin polisin sert müdahalesiyle karşılaşacaklarını söyledi.

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT Genel Sekreteri Sophie Binet ise hükümete, gösterilerde polisi kışkırtmama çağrısı yaptı.

Önceki birçok gösteride de aşırı sağcıların ve sivil giyimli polislerin göstericilere karışarak provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, CGT temsilcilerine hükümetle görüşmelere başlaması için gelecek günlerde davetiye göndereceklerini söyledi.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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