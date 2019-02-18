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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Eski Başkoruması Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde polis kaskı giyerek yerde yatan bir göstericiye şiddet uygulamış, basında büyük bir yankı uyandırmıştı. Skandalın kamuoyuna duyurulmasında rol oynayan Mediapart haber sitesine karartma uygulanmış, bazı yazarları gözaltına almıştı. Haber sitesinin bürosunda polisin arama yapma üzerine gazete çalışanları, "basın özgürlüğü" ve "haber kaynağını koruma" hakları adına savcı ve polislerin binaya girmesine izin vermemişlerdi. Baskılara dayanamayan Mediapart çalışanları Paris'te protesto düzenleyerek sesini duyurmaya çalıştı.
KAYNAK GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLİYOR
Mediapart Haber sitesi, Benalla ile Macron'un partisi LREM'nin çalışanı Vincent Crase arasında geçtiği iddia edilen 8 adet önemli ses kaydı yayımlamıştı. Benalla skandalının patlak verdiği günden sonra kaydedildiği iddia edilen kayıtta, Alexandre Benalla bizzat Macron'dan emir aldığı belirtilmişti. Macron'un yardımcısının kirli bağlantılarını açığa çıkaran Mediapart, Paris Savcılığı'nın açıkça baskınına uğradığını iddia ediyor.
GÖSTERİCİYİ DÖVÜNCE BÜYÜK SIRLAR ORTAYA ÇIKTI
Geçen yıl 1 Mayıs'ta Paris'teki göstericilere şiddet uygulayan Alexandre Benalla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın çevresinde bulunan koruması ve danışmanıydı. Temmuz ayında korumanın şiddet görüntülerinin açığa çıkmasıyla başlayan "Benalla krizi", Fransa'yı bir anda karıştırmıştı. Benalla'nın uluslararası bağlarını ve kirli ekonomik faaliyetlerini aylardır gündeme getiren Mediapart, Paris Savcılığı'nın baskınına uğramıştı.
SORUŞTURMA DEVAMINDA BİRÇOK İSTİFAYI BERABERİNDE GETİRDİ
Mediapart'a ses kayıtlarını getiren köstebeği bulabilmek için Paris savcılığı, Mediapart sıkıştırma gereği duymuş ve Medaipart'ın yayınladığı ses kaydında, Bir Rus iş adamı ile Arap asıllı bir kişinin isminin geçtiğine rastlanmış ve Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanı istifa etmişti. Ses kayıtlarını veren köstebeğin araştırılması genişletince, Başbakanlık güvenlik danışmanı bir kadın istifa etmek zorunda kalmıştı. istifa eden güvenlik danışmanının birlikte yaşadığı Arap asıllı kişinin de yapılan araştırmalar sonucu Fransa Savunma Bakanlığı'nda asker olduğu ortaya çıkmış ve bu kişide istifa etmek zorunda kalmıştı. Tüm bu kirli ilişkilerin bir ucunun Cumhurbaşkanı Macron'a uzanacağı iddiaları yer almıştı.
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