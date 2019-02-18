Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Eski Başkoruması Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde polis kaskı giyerek yerde yatan bir göstericiye şiddet uygulamış, basında büyük bir yankı uyandırmıştı. Skandalın kamuoyuna duyurulmasında rol oynayan Mediapart haber sitesine karartma uygulanmış, bazı yazarları gözaltına almıştı. Haber sitesinin bürosunda polisin arama yapma üzerine gazete çalışanları, "basın özgürlüğü" ve "haber kaynağını koruma" hakları adına savcı ve polislerin binaya girmesine izin vermemişlerdi. Baskılara dayanamayan Mediapart çalışanları Paris'te protesto düzenleyerek sesini duyurmaya çalıştı.

KAYNAK GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Paris Cumhuriyet Başsavcılığı, Benalla'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayımlayan Mediapart'a "mahremiyet ihlali" gerekçesiyle ön soruşturma açmış ve Fransız yasalarına göre, ön soruşturma kapsamındaki aramalarda aranan kişinin kabul etmesi veya hakim kararının olması gerekiyor. Mediapart'ın yazarlarından Fabrice Arfi, söz konusu soruşturmanın, gazeteciliğin kaynak gizliliği ilkesini ihlal ettiği, gerekçesiyle savcı ve polislerin binada arama yapmalarına izin vermediklerini açıkladı.

EMİRLERİ MACRON'DAN ALMIŞ