AA

Fransa'da Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad, "kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak"tan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Rıfat Esad'e kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Esad'ın Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı verdi.

Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu. Amca Esad'ın Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro olduğu belirtiliyor.

PARİS VE LYON'DA ÇOK SAYIDA LÜKS EMLAK SAHİBİ

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esad hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esad'in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlakin sahibi olduğu biliniyor.

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esad'in 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad’ı devirmeye çalışmış ve Suriye’den sürülmüştü.

Bugün 80'li yaşlarında olan Esad'ın dönem dönem Paris, Londra ve İspanya’nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.