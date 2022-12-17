Virüs özellikle enfekte develerden, deve eti veya sütünden geçmekte ancak insandan insana da yayılabilir. Ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkar. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik eder.