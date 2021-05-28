Fransa'da polise saldırı

Polis kaynağı, saldırganın firarda olduğunu ve arama çalışmasını sürdüğünü söyledi.
Ulusal jandarma kuvveti saldırının ardından sonra, Twitter'da,"Bölgeden uzak durun ve polisin rehberliğine saygı gösterin." açıklamasını yaptı.
Polis kaynağı, saldırganın kaza yapmadan önce bir arabada kaçtığını aktardı.
Kaynak, bölgedeki okulların polis koruması altında olduğunu da sözlerine ekledi.
Polis kaynağı ve Fransa merkezli yayın kuruluşu BFM TV, saldırganın aynı zamanda polis memurunun silahını çaldığını söyledi.
Kadın polis memurunun sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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