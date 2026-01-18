Habertürk
        Fransa'da sel uyarısı

        Fransa'da sel uyarısı

        Fransa'da şiddetli yağışların etkisindeki 5 vilayette sel uyarısı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:43
        Fransız meteoroloji ajansı MeteoFrance, ülkenin Herault, Aveyron ve Aude vilayetleri ile Korsika’ya bağlı iki vilayette şiddetli yağışlara karşı uyardı.

        Bu vilayetlerde iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı verilirken, alarm seviyesi de "turuncu"ya yükseltildi.

        MeteoFrance, yağış seviyesinin Herault vilayetinin dağlık bölgelerinde 220 milimetre, diğer vilayetlerde ise 150 milimetreye ulaşabileceğini bildirdi.

        Herault vilayetine bağlı Montpellier'de park ve bahçeler şiddetli yağışlara karşı önlem olarak ziyarete kapatıldı.

