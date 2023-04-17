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Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.

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  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

    Fransa'nın güneyindeki Pireneler bölgesinde çıkan yangında 1000 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtildi.
  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Orta-Pireneler'deki yangın nedeniyle yaklaşık 300 kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.
  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

    300 itfaiyecinin yanı sıra 4 Canadier ve 2 Dash tipi yangın söndürme uçağının alevlere müdahale ettiğini aktaran Darmanin, yangının söndürülmese de kontrol altına alındığını açıkladı.
  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

    Darmanin, yangında 1000 hektardan fazla alanın yandığını söyledi.
  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

    İspanya ve Fransa'da geçtiğimiz yaz aylarında şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık orman yangınları yaşanmıştı.
  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi
  • Fransa'da yangın: 1000 hektar alan zarar gördü, yüzlerce kişi tahliye edildi

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