Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da bir kişiyi camide namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren zanlı, İtalya'da teslim oldu | Dış Haberler

        Fransa'da bir kişiyi camide namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren zanlı, İtalya'da teslim oldu

        Fransa'nın güneyinde 25 Nisan günü bir camide 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının zanlısı, İtalya'nın Floransa şehri yakınlarında polis karakoluna teslim oldu. Gözaltına alınan saldırganın Fransa'ya naklinin beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'daki cami saldırısının zanlısı İtalya'da teslim oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa'nın Ales kenti yakınlarındaki camide 25 Nisan'da bir Müslüman’ı namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren ve olay tarihinden itibaren aranan zanlı İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim oldu.

        Cami saldırısında hayatını kaybeden Aboubakar için Paris'te gösteri düzenlenmişti

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Ales kenti yakınlarındaki La Grand-Combe kasabasındaki Hatice camisinde bir Müslüman'ı 25 Nisan Cuma günü bıçaklayarak öldüren zanlı İtalya'da gözaltına alındı.

        FRANSA'YA NAKLİ BEKLENİYOR

        Ales Savcılığı, Olivier H. isimli zanlının dün gece yerel saatle 23.00 civarında Pistoia'da bir karakola geldiğini ve burada gözaltına alındığını ve Fransa'ya naklinin beklendiğini duyurdu.

        Savcılık zanlının "terörist" olarak nitelenemeyeceğini, bu nedenle Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının davaya dahil olmayacağını da kaydetti.

        Cami saldırısında hayatını kaybeden Aboubakar için Paris'te gösteri düzenlenmişti

        REKLAM

        Fransa Başbakanı François Bayrou, 24 yaşındaki Müslüman gencin 40-50 yerinden bıçaklanarak katledildiği saldırıyı "İslam karşıtı alçaklık" olarak nitelerken, çok sayıda siyasi de olaya tepki göstermişti.

        Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, "İslam karşıtı terör saldırısını" en güçlü şekilde kınamıştı.

        Fransız medyasının bu saldırıyı ilk başta "iki Müslüman arasında yaşanan bir anlaşmazlık” gibi gösterdiğini ve bu yolla saldırının İslam karşıtı niteliğini yok saymaya çalıştığını vurgulayan CFCM, "son derece endişe verici" bu durum karşısında ülkedeki Müslümanları benzer saldırı ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        Saldırı, La Grand-Combe kasabasındaki Hatice camisinde 25 Nisan’da yerel saatle 08.30 civarında meydana gelmişti. Savcılık, kurbanın her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen 24 yaşındaki Aboubakar isimli genç olduğunu duyurmuştu.

        Zanlı camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş ve cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Aboubakar bu teklifi kabul etmişti. Zanlı Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştı.

        Bıçaklı saldırının yaşandığı anlar Hatice camisinin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası