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        Haberler Dünya Fransa'dan İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki | Dış Haberler

        Fransa'dan İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi amaçlayan planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:23
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        Fransa'dan İsrail'in Gazze planına tepki
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        Barrot, konuk olduğu RTL radyosunda, İsrail'in Gazze'de işgali ve saldırıları genişletmeyi amaçlayan planını değerlendirdi.

        İsrail'in planını sert bir şekilde kınadıklarını belirten Barrot, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

        Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardımın engelsiz ulaşması gerektiğini vurgulayan Barrot, "Savaş bile olsa, sivillere veya insani yardım çalışanlarına saldırılmaz." dedi.

        Barrot, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) ve Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze'de yiyecek bir şey kalmadığını, açlık riskinin bulunduğunu ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiğini belirttiğini aktardı.

        Fransız Bakan, "Filistin devletinin tanınması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Gazze'de işgali genişleten plan

        İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını dün kabul etmişti.

        Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

        Planda, ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

        Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

        İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.

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