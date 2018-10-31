Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan'ın da karışması durumunda Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğinin sinyallerini verdi.
Suudi Arabistan’a olayın aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması çağrısında bulunan Bakan Le Drian, "Suçlular açıklanmadığı sürece gerçekleri talep etmeye devam edeceğiz. Bu konuda sorumluluğu bulunanlara karşı gerekli önlemleri alacağız" dedi.
Almanya’nın Suudi Arabistan konusunda hızlı hareket ettiğini ifade eden Le Drian, "Soruşturmanın suçluları ortaya çıkarmasını beklemeliyiz" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'a silah satışının ülke Fransız ekonomisinde önemli olmadığını dile getiren Le Drian, Suudi Arabistan'a yapılan silah satışının Fransa'nın tüm silah ihracatının yüzde 7'sini oluşturduğunu kaydederek, "Bu konuda Suudi Arabistan’a bağlı değiliz" dedi.
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