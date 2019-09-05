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HaberlerDünya

Fransa'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması

DHA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmaya dair üçüncü adımı atacaklarını duyurmasından sonra, Fransa Dışişleri Bakanlığı "Gerilimleri azaltma çabalarına müdahale edebilecek hiçbir eylem olmamalı" şeklinde açıklama yaptı.

Fransa

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın isteklerinin karşılanması için AB ülkeleriyle yapılan müzakerelerden sonuç alınmadığını ve İran'ın üçüncü kez 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltacağını belirtmişti.

 

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