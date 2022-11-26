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STAT: Stadyum 974
HAKEM: Szymon Marciniak
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT1
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor.
İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.
FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
DANİMARKA: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Nelsson, Christensen, Damsgaard, Höjbjerg, Lindström, Eriksen, Maehle, Cornelius
Fransa bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Danimarka ise ilk galibiyetini alarak rakibini geride bırakmanın peşinde.
Avustralya ile oynanan karşılaşmada ön çapraz bağları kopan Fransız savunma oyuncusu Lucas Hernandez, turnuvayı kapatmıştı.
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