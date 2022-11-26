CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

STAT: Stadyum 974

HAKEM: Szymon Marciniak

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT1

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor.

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

DANİMARKA: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Nelsson, Christensen, Damsgaard, Höjbjerg, Lindström, Eriksen, Maehle, Cornelius