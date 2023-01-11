Fransız basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda kadın, Le Graet'i kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

France Info'da yer alan habere göre, Le Graet, Fransa Spor Bakanlığının hakkındaki incelemesi bitene kadar görevine devam edemeyecek.

Fransa Spor Bakanlığı, İspanya'nın Real Madrid takımı, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile birçok futbolcu, Zidane hakkındaki açıklamaları nedeniyle Le Graet'i eleştirmişti.

Noel Le Graet, Fransa'nın RMC Sport kanalında ülkenin efsane ismi Zinedine Zidane'nin milli takımda teknik direktörlük yapma potansiyeli hakkında; "Zidane benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da Le Graet'in kullandığı ifadelere ilişkin, "Bir futbol ve spor efsanesine karşı hepimizi inciten, utanç verici bir saygısızlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Mbappe de "Zidane Fransa'dır, efsaneye böyle saygısızlık yapılmaz." ifadesini kullanarak Le Graet'in Zidane hakkındaki sözlerini eleştirmişti.