        Fransa Genelkurmay Başkanı'nın 'ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği' sözleri tartışılıyor

        Fransa'da Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un, "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki açıklaması tartışmaya yol açtı. Mandon, Fransa'nın Rusya'yla 5 yıl içinde savaşmasının olası olduğunu iddia etti.

        Giriş: 21.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:58
        Fransız komutan: Çocuklarımızı kaybetmeye hazır olmalıyız
        Mandon, hafta başında Paris'te düzenlenen Fransa'nın Belediye Başkanları Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin 2030'a kadar Rusya'ya karşı olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

        "Fransa'nın çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiğini" ifade eden Mandon, "Dürüst olalım, eğer ülkemiz çocuklarını kaybetmeye, savunma üretimi öncelik kazanacağı için ekonomik olarak acı çekmeye hazır olmadığı için zayıflarsa, buna hazır değilsek o zaman risk halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Mandon'un "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki bu sözleri, ülkede günlerdir tartışılıyor.

        Muhalefetten Genelkurmay Başkanı'na sert tepki

        Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Mandon'un açıklamasına tümüyle karşı çıktığını belirtti.

        Melenchon, Mandon'un, belediye başkanlarından savaş hazırlıklarına hazırlanmalarını istemeye ve Fransa'nın diplomatik başarısızlıklarının sonuçlarıyla ilgili hangi bedellerin ödeneceğini öngörmeye yetkisi olmadığını vurgulayarak, "(Fransa) Cumhurbaşkanı Macron nereye gitti? Neden buna izin veriyor?" ifadelerini kullandı.

        Eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, aynı platformdan yaptığı açıklamada, Fransa'nın çocuklarını kaybetmeyi kabul etmeyeceğini belirtti.

        Mandon'un sözlerini "çılgınca açıklamalar" olarak nitelendiren Royal, bu sözlerinin gençlerde anksiyeteyi artırdığı yorumunda bulundu.

        Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Birlik (RN) Partili Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot, vatandaşların "haklı bir savaş" veya Fransız milleti için hayati bir durumla ilgili ölmeye hazır olması gerektiğini" ifade etti.

        Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, konuk olduğu TF1 kanalında, Fransa'nın çocuklarının Ukrayna için savaşmaya ve ölmeye gitmeyeceğini dile getirdi.

        Bregeon, Fransa'nın profesyonel bir orduya sahip olduğunu hatırlatarak, Mandon'un sözleriyle dünyanın farklı noktalarında görevdeki 18-27 yaş aralığındaki Fransız askerlerini kastettiğini savundu.

        Fransız Sözcü, yurt dışındaki operasyonlarda hayatını kaybeden Fransız askerleri olduğunu kaydetti.

