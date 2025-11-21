Fransa Genelkurmay Başkanı'nın 'ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği' sözleri tartışılıyor

Mandon, hafta başında Paris'te düzenlenen Fransa'nın Belediye Başkanları Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin 2030'a kadar Rusya'ya karşı olası bir çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

"Fransa'nın çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiğini" ifade eden Mandon, "Dürüst olalım, eğer ülkemiz çocuklarını kaybetmeye, savunma üretimi öncelik kazanacağı için ekonomik olarak acı çekmeye hazır olmadığı için zayıflarsa, buna hazır değilsek o zaman risk halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mandon'un "ülkesinin çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiği" yönündeki bu sözleri, ülkede günlerdir tartışılıyor.

Muhalefetten Genelkurmay Başkanı'na sert tepki

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Mandon'un açıklamasına tümüyle karşı çıktığını belirtti.

Melenchon, Mandon'un, belediye başkanlarından savaş hazırlıklarına hazırlanmalarını istemeye ve Fransa'nın diplomatik başarısızlıklarının sonuçlarıyla ilgili hangi bedellerin ödeneceğini öngörmeye yetkisi olmadığını vurgulayarak, "(Fransa) Cumhurbaşkanı Macron nereye gitti? Neden buna izin veriyor?" ifadelerini kullandı.