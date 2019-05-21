Fransa'da, on bir yıl önce, 2008 yılında motosiklet kazası geçiren ve psikiyatri kliniğinde hemşire olarak çalışan Vincent Lambert'ın, kazadan sonra kolları ve bacakları felç oldu ve bilinci asgari düzeye indi. Mide tüpleri sayesinde gıda ve su ile hayatta kalması sağlandı. Dışarıdan yardım almadan nefes alan Lambert bazen gözlerini açabiliyor.

ANNE VE BABASI YAŞAMASINI İSTİYOR



BBC'de yer alan habere göre sağlık durumunu iyileştirmeye çalışan hastane 2013 yılında eşi Rachel'in de rızasıyla Lambert'e bakımın durması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Lambert'ın annesi, babası ve ailesinin diğer üyeleri ise bundan haberdar edilmediği için karara itiraz etti ve hastayla ilgili yasal bir mücadele başladı.

TEPKİ VERDİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTILAR

Lambert'in eşi, altı kardeşi ve yeğeni yapay yaşam desteğinin sonlandırılmasını isterken Katolik anne babası Pierre ve Viviane ile diğer iki kardeşi Lambert'ın yaşatılmasını talep etti. 2015 yılında tarafların ciddi biçimde karşı karşıya geldiği dönemde Lambert'ın anne ve babası YouTube kanalında oğullarının aile üyelerine tepki verdiğini gösteren bir videoyu paylaştılar.

BM: "YAŞAMAYA DEVAM ETMELİ"

Doktorlar videonun yanıltıcı olduğunu ve genel kitleyi manipüle edeceği şikâyetinde bulundu. BM'nin Engelli Kişilerin Hakları Komisyonu Fransa'ya müdahalede bulunması ve dosyayı incelerken yaşam desteğinin sonlandırılması kararının ertelenmesi çağrısında bulundu. Fransa sağlık bakanlığı ise Komisyon'un bağlayıcı olmadığını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: "TIBBİ EKİP BAKIMI DURDURABİLİR"



Fransa'nın Sağlık Bakanı Agnès Buzyn "Tüm yasal temyizler tüketildi ve ulusal ya da Avrupalı tüm yetkili yargı organları tıbbı ekibin bakımın durdurulması hakkına sahip olduğunu doğruladı" dedi. Lambert'in anne ve babası Fransa'da hak ve özgürlükler savunma komiserine müdahil olması için başvurdu ancak komiser bu konunun onun çözemeyeceği bir konu olduğunu söyledi.



YAŞAM DESTEK ÜNİTELERİ KESİLİYOR



Lambert''n durumu ülkede bölünmelere yol açan ölme hakkı tartışmalarını alevlendirdi. Reims kentinde Sebastopol Hastanesi'ndeki doktorlar, gıda ve sıvı verilmesinin durdurulması yönünde nihai mahkeme kararının ardından hastanın yaşam desteğinin kesileceğini söyledi.

AİLENİN AVUKATI: "UTANÇ VERİCİ"

AFP haber ajansına konuşan aile üyeleri ise yaşam destek sistemlerinin kapatılmaya başlandığını doğruladı. Lambert''ın ailesinin avukatı Jean Paillot kararı "utanç verici" olarak niteledi.

AİHM ÖTENAZİYİ ONAYLADI



Davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de dahil olmak üzere bir kaç mahkeme kararı verildi. AİHM, bir Fransız mahkemesinin Lambert'ın yaşam desteğinden alınması kararını onadı. Ancak doktorlar Lambert'in babasının oğlunun kaçırılacağı şeklinde güvenlik endişeleri nedeniyle yaşam desteğinin bitirilmesi kararını hemen uygulamadı. Şimdi hastanedeki yeni ekip temyiz süreci bittiği için Lambert'i bakımdan çekiyor.



ANNE VE BABADAN, MACRON'A MEKTUP



Gündemde olan bu vaka, ötenazinin yasadışı olduğu ancak doktorlara ölümcül hastaları uyuşturma yetkisinin verildiği Fransa'yı keskin biçimde bölerken, Lambert'ın ailesi haftasonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir ricada bulundu. Ailenin mektubunda, "Sayın Cumhurbaşkanı, Vincent Lambert hiçbir şey yapmazsanız 20 Mayıs haftasında susuzluktan ölecek. Siz bunu durdurabilecek son ve tek kişisiniz. 2019'un Fransa'sında kimse açlık ve susuzluktan ölmemeli" ifadeleri kullanıldı. Ailenin avukatları dün üç yeni başvuruda bulunacaklarını da söyledi.