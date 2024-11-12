Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa-İsrail Gerilimi: Kudüs’teki olayın ardından diplomatik kriz derinleşiyor | Dış Haberler

        Fransa-İsrail Gerilimi: Kudüs’teki olayın ardından diplomatik kriz derinleşiyor

        Fransa ile İsrail arasındaki ilişkiler, Kudüs'teki bir olayın ardından daha da gerildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmadan önce yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Fransa'nın yönettiği bir alana silahlı olarak girmesinin kabul edilemez olduğunu ve bu tür olayların tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Peki Kudüs'te neler yaşanmıştı? Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 12.11.2024 - 21:57 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa-İsrail gerilimi nereye?
        ABONE OL
        ABONE OL

        7 Kasım’da, Barrot’un Zeytin Dağı’ndaki Pater Noster Kilisesi kompleksini ziyaret etmesi planlanırken, diplomatik statüye sahip iki Fransız güvenlik yetkilisi kısa bir süreliğine İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

        İsrail ile Fransa arasında jandarma krizi
        İsrail ile Fransa arasında jandarma krizi

        Fransa tarafından Kudüs’te yönetilen dört tarihi alandan biri olan bu kompleks, Paris’in sorumluluğunda bulunuyor. Ancak bu durum, Fransa’nın kutsal şehirdeki mülkleri konusunda İsrail ile ilk kez sorun yaşadığı bir olay değil.

        Fransa’nın Tepkisi

        France 24 kanalına konuşan Barrot, İsrail Büyükelçisi ile yapılacak toplantının içeriğine dair şu açıklamada bulundu:

        “Bu, Fransa’nın, silahlı İsrail güçlerinin Fransa’nın sorumluluğundaki alanlara izinsiz olarak girmesine müsamaha göstermeyeceğini yeniden teyit etme fırsatıdır.”

        REKLAM

        Barrot, toplantıda bu tür olayların tekrarlanmaması gerektiğinin ve izinsiz silahlı müdahalelerin kabul edilemez olduğunun bir kez daha vurgulanacağını söyledi. İsrail Büyükelçisi’nin, Barrot’nun ofis başkanıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmesi bekleniyor.

        İsrail’in Savunması

        İsrail Dışişleri Bakanlığı, ülkelerini ziyaret eden her yabancı liderin İsrail güvenlik güçleri tarafından korunduğunu ve bu durumun Fransız yetkililerle yapılan hazırlık görüşmelerinde önceden açıklandığını ifade etti.

        Büyüyen Diplomatik Gerginlik

        Kudüs’teki bu olay, Fransa ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerdeki mevcut gerginliği daha da artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Gazze’de kullanılan saldırı silahlarının İsrail’e tedarikinin durdurulması çağrısı yapması, ilişkilerin gerilmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

        Fransız hükümeti, İsrail savunma şirketlerinin Paris’teki bir ticaret fuarına katılımını engellemeye çalıştı ve İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki savaşlardaki tutumuna yönelik artan bir rahatsızlık duyduğunu açıkça ifade etti.

        Fransa’nın Kudüs’teki tarihi mülkleri üzerindeki haklarını koruma kararlılığı ile İsrail’in güvenlik politikaları arasındaki gerilim, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir çatışma alanı yaratmış durumda. Barrot’un sert açıklamaları ve Macron’un İsrail karşıtı hamleleri, bu krizin kısa vadede çözülemeyeceğini işaret ediyor. Bu durum, sadece Fransa-İsrail ilişkileri için değil, bölgedeki dengeler için de dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa-İsrail
        #haberler
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        8 sosyal medya fenomenine erişim engeli
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        TÜİK'e 'enflasyon hesabı' davası
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        First Lady’ler arasında gerginlik
        First Lady’ler arasında gerginlik
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        "Galatasaray yüzünden ayrıldım"
        Montella için Roma iddiası!
        Montella için Roma iddiası!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?