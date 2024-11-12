Fransa-İsrail Gerilimi: Kudüs’teki olayın ardından diplomatik kriz derinleşiyor
Fransa ile İsrail arasındaki ilişkiler, Kudüs'teki bir olayın ardından daha da gerildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmadan önce yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Fransa'nın yönettiği bir alana silahlı olarak girmesinin kabul edilemez olduğunu ve bu tür olayların tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Peki Kudüs'te neler yaşanmıştı? Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
7 Kasım’da, Barrot’un Zeytin Dağı’ndaki Pater Noster Kilisesi kompleksini ziyaret etmesi planlanırken, diplomatik statüye sahip iki Fransız güvenlik yetkilisi kısa bir süreliğine İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Fransa tarafından Kudüs’te yönetilen dört tarihi alandan biri olan bu kompleks, Paris’in sorumluluğunda bulunuyor. Ancak bu durum, Fransa’nın kutsal şehirdeki mülkleri konusunda İsrail ile ilk kez sorun yaşadığı bir olay değil.
Fransa’nın Tepkisi
France 24 kanalına konuşan Barrot, İsrail Büyükelçisi ile yapılacak toplantının içeriğine dair şu açıklamada bulundu:
“Bu, Fransa’nın, silahlı İsrail güçlerinin Fransa’nın sorumluluğundaki alanlara izinsiz olarak girmesine müsamaha göstermeyeceğini yeniden teyit etme fırsatıdır.”
Barrot, toplantıda bu tür olayların tekrarlanmaması gerektiğinin ve izinsiz silahlı müdahalelerin kabul edilemez olduğunun bir kez daha vurgulanacağını söyledi. İsrail Büyükelçisi’nin, Barrot’nun ofis başkanıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmesi bekleniyor.
İsrail’in Savunması
İsrail Dışişleri Bakanlığı, ülkelerini ziyaret eden her yabancı liderin İsrail güvenlik güçleri tarafından korunduğunu ve bu durumun Fransız yetkililerle yapılan hazırlık görüşmelerinde önceden açıklandığını ifade etti.
Büyüyen Diplomatik Gerginlik
Kudüs’teki bu olay, Fransa ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerdeki mevcut gerginliği daha da artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Gazze’de kullanılan saldırı silahlarının İsrail’e tedarikinin durdurulması çağrısı yapması, ilişkilerin gerilmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Fransız hükümeti, İsrail savunma şirketlerinin Paris’teki bir ticaret fuarına katılımını engellemeye çalıştı ve İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki savaşlardaki tutumuna yönelik artan bir rahatsızlık duyduğunu açıkça ifade etti.
Fransa’nın Kudüs’teki tarihi mülkleri üzerindeki haklarını koruma kararlılığı ile İsrail’in güvenlik politikaları arasındaki gerilim, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir çatışma alanı yaratmış durumda. Barrot’un sert açıklamaları ve Macron’un İsrail karşıtı hamleleri, bu krizin kısa vadede çözülemeyeceğini işaret ediyor. Bu durum, sadece Fransa-İsrail ilişkileri için değil, bölgedeki dengeler için de dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.