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        Haberler Dünya İsrail ile Fransa arasında jandarma krizi | Dış Haberler

        Fransa, İsrailin Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, İsrail polisinin 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına alması nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:02 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:02
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        İsrail ile Fransa arasında jandarma krizi
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan Pater Noster Kilisesi'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

        Zarka'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ifade edilen açıklamada, bu tür olayların tekrarlanmaması için önlemler alınacağı kaydedildi.

        İsrail polisi, 7 Kasım'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne ziyareti öncesi içeriye girmeye çalışmıştı.

        Bunun üzerine Fransa Konsolosluğu'nda görevli 2 Fransız jandarma ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

        İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü. Bu olay üzerine Barrot, kiliseye yapacağı ziyaretten vazgeçmişti.

        Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

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