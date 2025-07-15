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        Haberler Dünya Fransa ve ortakları nükleer anlaşma sağlanmazsa ağustos sonuna kadar İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek | Dış Haberler

        Fransa ve ortakları nükleer anlaşma sağlanmazsa ağustos sonuna kadar İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek

        Fransa, ortakları İngiltere ve Almanya'yla, nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı en geç ağustos sonunda işleteceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:35
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        Fransa'dan İran'a ağustos sonuna kadar mühlet
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        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

        Bakan Barrot, İran'ın nükleer programına ilişkin "İran 10 yıl önce nükleer anlaşma müzakereleri sırasında verdiği taahhütleri ihlal etti. Fransa ve ortakları 10 yıl önce kaldırılan (İran’ın) silah, banka ve nükleer ekipmanları üzerindeki küresel ambargoları yeniden uygulamakta haklı. İran’dan kesin, somut ve doğrulanabilir bir taahhüt gelmediği sürece bunu en geç ağustos ayı sonunda yapacağız." ifadelerini kullandı.

        İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Barrot, İsrail’in Filistin Yönetimi'ne olan 2 milyar avroluk borcunu ödemesini ve uyguladığı finansal ablukayı kaldırmasını istedi.

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        Öte yandan İsrail’i başta Batı Şeria’da olmak üzere iki devletli çözüme "ölümcül darbe" indirebilecek yasa dışı yerleşim projelerine son vermeye çağıran Barrot, AB’nin işgal altındaki topraklarda "şiddetten ve sömürgeleştirmeden sorumlu kişi ve kurumlara" yaptırım uygulamasının Birliğin imajı açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Barrot ayrıca, haziranda yapılması planlanan ancak İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle ertelenen Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı'nın, 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde yapılacağını hatırlattı.

        ABD yönetiminin AB mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamasına da değinen Barrot, ABD ekonomisinin Avrupa ekonomisine "hayati derecede" ihtiyaç duyduğunu belirterek, "ABD'nin Avrupa Birliği'ne yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidi, şantajı andıran, dostça olmayan bir eylemdir ve ABD ile AB arasındaki ayrıcalıklı ilişkiyi yansıtmamaktadır." şeklinde konuştu.

        İran: "BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek, "tetik mekanizmasını (snapback)" işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini belirtmişti.

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        İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirmeyi öngören maddeyi işletme tehdidi için Bekayi, "Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları taahhütlerini yerine getirmiş olsalardı bu tür durumlarla karşılaşmazdık ve İran da anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltma hakkını kullanmazdı." demişti.

        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

        İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

        İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulunmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıklamıştı.

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