SON DAKİKA: Fransa'ya bir tepki de İran'dan! - Haberler

Fransa'ya bir tepki de İran'dan! 0:00 / 0:00

AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız makamların Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin yayımlanmasını ısrarla savunmalarının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin Fransız makamların dünyadaki ve Avrupa'daki milyonlarca Müslüman'ın duygularını yaralayan adımlarını kınadığı ve bunun "kabul edilemez" olduğunu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'a ilettiği kaydedildi.

Birçok Arap ülkesinde Hz. Muhammed Peygambere yönelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamalar nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke büyüyor. Hafta sonu ve dün birçok ülkedeki mağazalarda Fransız ürünleri boykot edildi. Macron'un resimleri ise ateşe verildi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı adayı ve muhalefet lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini açıkladı. Melenchon, "Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti" dedi.