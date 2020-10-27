Fransa'ya bir tepki de İran'dan!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Fransa'ya bir tepki de İran'dan! - Haberler
ABONE OL

Fransa'ya bir tepki de İran'dan!

Son dakika haberi... İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarını, Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

SON DAKİKA: Fransa'ya bir tepki de İran'dan! - Haberler
Fransa'ya bir tepki de İran'dan!
0:00 / 0:00
AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız makamların Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin yayımlanmasını ısrarla savunmalarının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin Fransız makamların dünyadaki ve Avrupa'daki milyonlarca Müslüman'ın duygularını yaralayan adımlarını kınadığı ve bunun "kabul edilemez" olduğunu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'a ilettiği kaydedildi.

Birçok Arap ülkesinde Hz. Muhammed Peygambere yönelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamalar nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke büyüyor. Hafta sonu ve dün birçok ülkedeki mağazalarda Fransız ürünleri boykot edildi. Macron'un resimleri ise ateşe verildi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı adayı ve muhalefet lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini açıkladı. Melenchon, "Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA 'Trump seçimi kazanırsa üç kilit ismi kovacak' iddiası! - Haberler
DÜNYA'Trump seçimi kazanırsa üç kilit ismi kovacak' ...
Hedasi Barajı müzakereleri yeniden başlıyor - Haberler
DÜNYAHedasi Barajı müzakereleri yeniden başlıyor
ABD seçimlerinde genç nüfus kritik rol oynayacak - Haberler
DÜNYAABD seçimlerinde genç nüfus kritik rol oynayacak
Son dakika haber: Pakistan'da okulda patlama! Ölü ve yaralılar var
DÜNYAPakistan'da okulda patlama! Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA: Azerbaycan Ermenistan! Azerbaycan'da son durum: 177 oldu! - Haberler
DÜNYAAzerbaycan'da son durum! 177 oldu!
SON DAKİKA FRANSA BOYKOT! Fransa'ya karşı öfke büyüyor! - Haberler
DÜNYAFransa'ya karşı öfke büyüyor!
Son dakika: İsrail'den boykot çağrılarına karşı Fransa'ya destek - Haber
DÜNYAİsrail'den Fransa'ya destek
Son dakika! ABD Senatosu, Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'i onayladı - Haberler
DÜNYATrump'tan Yüksek Mahkeme'ye 3'üncü atama!
Öfke Volkanı Operasyonu yetkililerinden Cenevre anlaşmasına eleştiri
DÜNYAÖfke Volkanı Operasyonu yetkilileri Cenevre ...
ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık silah satışı onaylandı
DÜNYAABD'nin Tayvan'a silah satışı onaylandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X