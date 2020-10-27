Fransa'ya karşı öfke büyüyor!

DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Türkiye'nin ardından Katar, Kuveyt, Fas, Libya ve Ürdün gibi Arap ülkelerinden de tepki geldi. Birçok ülkede Fransız malları, marketlerdeki raflardan indirildi ve vatandaşlar alınmaması konusunda birbirini uyardı.

Birçok ülkede yüzlerce kişi Macron'u protesto etmek için sokaklara dökülürken, Fransız ürünleri mağazalardaki reyonlardan indirildi.

FRANSIZ DIŞİŞLERİ: BOYKOTU DURDURUN

DHA'da yer alan habere göre yüzlerce kişi, Macron'un portresini ateşe vererek, Fransa'ya tepki gösterdi.

Öte yandan, boykot ve protestolarla karşı karşıya kalan Fransız Dışişleri Bakanlığı, boykot ve protesto yapılan ülkeleri Fransız mallarını boykot ve gösteri yapma çağrılarını "durdurmaya" çağırdı.