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        Haberler Müzik Fransa'yı Eurovision 2024'de Müslüman sanatçı Slimane Nebchi temsil edecek - Magazin haberleri

        Fransa'yı Eurovision 2024'de Müslüman sanatçı Slimane temsil edecek

        Eurovision 2024'te Fransa'yı Müslüman şarkıcı Slimane Nebchi'nin temsil edeceği açıklandı. Slimane, 'Mon Amour' isimli şarkıyla yarışmaya katılacağını açıkladı. Fransa, en son 46 yıl önce birinci olmuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:01
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        Eurovision'da Müslüman Slimane temsil edecek
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        Bu yıl, İsveç'te düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda Fransa'yı Müslüman şarkıcı Slimane Nebchi'nin temsil edeceğini açıklandı.

        Eurovision'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fransa'yı Eurovision 2024'de Cezayir asıllı Müslüman şarkıcı Slimane Nebchi'in 'Mon Amour' isimli şarkıyla temsil edeceği belirtildi. Slimane, sosyal medya hesabından yarışmaya katılacağını hayranlarıyla paylaşarak, "Ailem, kızım, Fransa ve sizin için" ifadelerini kullandı.

        "FRANSA, EN SON 46 YIL ÖNCE BİRİNCİ OLMUŞTU"

        Eurovision resmi hesabından Fransa'nın Eurovision şarkı yarışması tarihine dair yapılan açıklamada, "En iyi sonuçları 1977, 1969, 1962, 1960 ve 1958 yıllarında elde ettikleri beş zaferdir. Ancak, en son zaferleri 1977'deydi yani 46 yıl önce. En kötü sonuçları ise 2014'te Fransa'nın Büyük Final'i sonuncu olarak tamamlamasıydı" ifadeleri yer aldı.

        Fotoğraflar: Reuters

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        #Slimane Nebchi
        #eurovision
        #Fransa
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