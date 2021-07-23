AA

Fransa’da 2015'teki terör saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri kalıcı hale getirecek tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai okumada 20’ye karşı 108 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Senatonun ilk okumada yaptığı değişikleri dünkü oturumunda yeniden dahil ettiği yasa tasarısı, Ulusal Meclis tarafından Senatonun yaptığı değişiklikler dikkate alınmadan onaylanarak yasalaştı.

Diğer yandan solcu 60 kadar senatör, yasayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Konseyi’ne taşıdı.

YASANIN İÇERİĞİ

Yasa, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini içeriyor.

Yasayla terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresi 2 yıla çıkarılıyor.

Yasanın istihbarat kısmında, telekom operatörleri tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz edilmesine imkan tanıyan algoritma kullanımına izin veriliyor.

Bazı arşivlere akademik araştırma amacıyla erişimin serbest hale getirilmesini öngören yasa, bununla birlikte bazı en hassas dokümanların 50 yılda gizlilik derecesinin kaldırılmasından istisna tutulmasını da içeriyor.