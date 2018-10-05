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Fransız piyanist Türk müzisyenlere hayran

Lübnan ve Meksika asıllı Fransız piyanist Simon Ghraichy, Türk sanatına hayran olduğunu, Türk müzik dünyasını ve sanatçılarını çok sevdiğini belirtti

05.10.2018 - 09:59 | Güncelleme: AA

Lübnan ve Meksika asıllı Fransız piyanist Simon Ghraichy, Ankara'da Erimtan Müzesi'ndeki konserinden önce AA muhabirine konuştu.

AA'nın haberine göre farklı kökenlerden geldiğini ifade eden Ghraichy, "Birleşmiş Milletler gibiyim, Fransa, Lübnan ve Meksika vatandaşıyım. Babam Lübnanlı, annem Meksikalı, uzun zamandır Fransa'da yaşadık. Paris'te büyüdüm. Kendimi Fransız olarak görüyorum. Ancak yakın hissettiğim Lübnan ve Meksika kökenimden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Farklı kökenin müziği üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgu yapan Fransız piyanist, "Fransa'da ve Avrupa'nın farklı üniversitelerinde klasik müzik eğitimi aldım. Ancak klasik Avrupa müzisyenlerine benzemek istemedim. Kendim yer edinmek ve farklı bir ses yakalayabilmek için çok bağlı olduğum ve saygı duyduğum Lübnan ve Meksika kökenimden esinlenerek müzik yapıyorum." diye konuştu.

Lübnan, Meksika ve Fransa müziği arasındaki farklıklara değinen Ghraichy, müziğine bu farklı kültürlerle renk kattığını ve bunun kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Ghraichy, daha önce Türkiye'de iki kez tatil yaptığını ancak Fransız Kültür Merkezinin daveti üzerine ilk kez Türkiye'ye konser vermek için geldiğini anlatarak, "İlk defa müziğimi Türk dinleyicilere seslendiriyorum. İstanbul ve Adana'da konser verdim. Çok coşkulu seyirciler vardı, muhteşemdi. Benim için çok önemli bir tecrübe. Çok kısa süreliğine geldiğim için Türkiye'nin sadece bir bölümünü keşfedebildim." dedi.

Türkiye'de çok iyi karşılandığını belirten Ghraichy, dünyaca ünlü besteleri Türk seyirciler için seslendirmek istediğini ifade etti.

"TÜRK SANATINA HAYRANIM"

Türk sanatına olan hayranlığını dile getiren piyanist Ghraichy, "Türk müzik dünyasını ve Türk sanatçılarını çok seviyorum. Yorumcu ve besteci Fazıl Say gibi Türk sanatçıları yakından takip ediyorum. İleride, Say ile besteler seslendirmek istiyorum." dedi.

Genç Türk piyanistlere tavsiyelerde de bulunan 33 yaşındaki Ghraichy, şunları kaydetti:

"Genç Türk piyanistlerin de bu karmaşık dünyada kendi özelliklerini ve kimlikliğini koruyarak yer edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Birçok Türk besteci olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımdan biri de klasik Türk besteciler üzerinde tez çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü bilinmeyen birçok Türk besteci var. Meksika ve Lübnan'da bilinmeyen bestecilerin eserlerini seslendirerek tanınmasına katkı sağlıyorum. Genç Türk piyanistlerin de benim gibi bilinmeyen Türk bestecilerin eserlerinin tanınmasına katkı sağlayacağından eminim."

"TÜRKİYE'DE ÇOK YETENEKLİ İNSANLAR VAR"

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Ghraichy, "Türkiye'de çok yetenekli insanlar var. Türk sanatçılara dünya genelinde saygı duyuluyor. Türk halkı da sanatçılarına sahip çıkıyor. İdil Biret, Hüseyin Sermet ve Fazıl Say gibi sanatçılar, Paris'te konser verdiklerinde salonlar Türklerle doluyor." diye konuştu.

Ghraichy, Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihsel bağa değinerek, "Türkiye ile Lübnan arasında kültür, dil ve mutfak konusunda yakın bağları var. Lübnan kökenim var. Çocukluğumun ilk yılları Lübnan'da geçti. Bu yüzden Türkiye'ye geldiğimde Türk mutfağı ve meşrubatı tattığımda kendimi Lübnan'da gibi hissediyorum. Türkiye, Lübnan gibi kültür zenginliğini koruyan bir ülke. İki ülke arasındaki tarihsel bağ nedeniyle Türkiye'de evimde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Erimtan Müzesi'nde konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ghraichy, bu ziyaretin ilk adım olmasını temenni ettiğini ve daha geniş bir tur için tekrar Türkiye'ye döneceğini söyledi

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